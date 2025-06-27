Министерство финансов США продлило до 19 декабря 2025 года специальное разрешение на проведение финансовых операций с российскими банками в сфере гражданской ядерной энергетики, сообщает ТАСС .

Соответствующая генеральная лицензия № 115B заменила предыдущий документ (№ 115A) и охватывает ключевые финансовые институты, включая Центробанк, Национальный клиринговый центр, а также крупнейшие коммерческие банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие.

В документе, подписанном исполняющей обязанности директора Отдела контроля над иностранными активами Лизой Паллукони, особо оговаривается, что исключение распространяется и на структуры, где перечисленные банки владеют долей 50% и более. Это решение позволяет продолжать международные расчеты в чувствительной для глобальной экономики сфере атомной энергетики, несмотря на общий санкционный режим.

Ранее на саммите ЕС не смогли согласовать 18-й пакет ограничений против России. Президент Владимир Путин заявлял, что ограничительные меры Запада в энергетическом секторе не оказывают существенного влияния на российскую экономику.