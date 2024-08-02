Вашингтон просит о деэскалации на Ближнем Востоке на фоне переброски сил

сегодня в 22:34

Пентагон готов направить дополнительные силы для защиты Израиля и американских баз на Ближнем Востоке, пишет ТАСС со ссылкой на заявление военного ведомства США.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] распорядится произвести ряд изменений в расстановке сил, чтобы укрепить безопасность американских войск в регионе, нарастить поддержку обороны Израиля», — заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Чиновница военного ведомства сослалась на переговоры Остина с главой Минобороны Израиля Йоава Галанта.

Руководитель Пентагона считает, что правительства стран, вовлеченных в конфликт, «извлекут пользу из деэскалации» напряженности.

Ситуация в регионе резко обострилась после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и жесткой реакции на этот акт агрессии со стороны Израиля союзников Ирана.