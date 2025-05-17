Вашингтон приостановил на один день кибероперации против России

Политика

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, подтвердил, что США приостановили кибератаки против РФ на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Politico.

«Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — сказал он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации.

По словам источников, этот шаг говорит о том, что США стремятся нормализовать отношения с Россией.