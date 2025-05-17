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Вашингтон приостановил на один день кибероперации против России

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, подтвердил, что США приостановили кибератаки против РФ на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Politico.

«Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — сказал он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации.

По словам источников, этот шаг говорит о том, что США стремятся нормализовать отношения с Россией.