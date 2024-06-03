Вашингтон предупредил Тбилиси о неизбежных визовых ограничениях

сегодня в 22:52

США объявили об обязательных въездных санкциях против Грузии

США объявили об обязательном введении визовых санкций против граждан Грузии, пишет ТАСС .

Действия ограничительного характера планируются Белым домом после принятого Грузией закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Американский чиновник не стал уточнять детали будущих санкций.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об иностранных агентах. Введение этой нормы сопровождалось массовыми протестами и противостоянием разных ветвей власти республики.