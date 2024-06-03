Вашингтон предупредил Тбилиси о неизбежных визовых ограничениях
США объявили об обязательных въездных санкциях против Грузии
США объявили об обязательном введении визовых санкций против граждан Грузии, пишет ТАСС.
Действия ограничительного характера планируются Белым домом после принятого Грузией закона «О прозрачности иностранного влияния».
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Американский чиновник не стал уточнять детали будущих санкций.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об иностранных агентах. Введение этой нормы сопровождалось массовыми протестами и противостоянием разных ветвей власти республики.