В Грузии заработал закон об иноагентах, преодолевший вето президента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об иностранных агентах. Ранее на закон «О прозрачности иностранного влияния» накладывала вето президент страны Саломе Зурабишвили, однако парламентарии его преодолели, сообщает «Царьград» .

Закон вступил в силу сразу после подписания его председателем парламента. Теперь в течение 60 дней Минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра обязаны сформировать перечень организаций, которые получают финансирование из-за рубежа.

Как только реестр об иноагентах запустят, в нем обяжут зарегистрироваться неправительственные СМИ и организации, если они получают более 20% доходов от иностранных государств.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах 14 мая, однако 18 мая президент Зурабишвили наложила на него вето. Президентское вето было преодолено парламентом 28 мая.