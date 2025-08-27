Вашингтон оценил уровень развития российской экономики

В ходе интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отказался согласиться с распространенным в западных медиа утверждением о том, что российская экономика «дает сбой», сообщает ТАСС .

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Уиткофф заявил: «Я не знаю, сказал бы я так», — проигнорировав таким образом попытку охарактеризовать состояние экономики России как ослабевающее.

Вместо этого дипломат перевел тему в плоскость позиции Белого дома, пояснив, что президент США Дональд Трамп испытывает разочарование в связи с продолжающимся конфликтом.

«Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти», — подчеркнул Уиткофф.

Ранее Трамп допустил возможность введения экономических санкций к Москве и Киеву.