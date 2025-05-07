Вашингтон отреагировал на взаимные удары Индии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп в резкой форме осудил конфликт Индии и Пакистана, охарактеризовав военные действия как «позор», сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они [Индия и Пакистан] конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», - сказал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне растущего числа жертв — по последним данным, в результате ударов погибли уже двое мирных жителей Пакистана, 12 получили ранения.

Ранее Индия и Пакистан обменялись ударами по территории государств.

ПВО Пакистана сбила два индийских самолета Rafale после нарушения ими воздушного пространства, передает Samaa TV.