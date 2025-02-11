Вашингтон отказался от помощи Киеву в расследовании военных преступлений

Вашингтон прекратил финансирование Украины по американским программам в расследовании военных преступлений, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

USAID и иные организации и ведомства финансировали деятельность шести проектов с общим бюджетом в 89 миллионов долларов.

Теперь агентство перестало работать, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о приостановке разработки мирного плана по разрешению украинского конфликта.