Вашингтон ограничил военную помощь Киеву бюджетом

сегодня в 23:51

Подписанное соглашение между США и Украиной реализуют при наличии средств

Подписанное соглашение между США и Украиной реализуют при наличии средств в соответствии с американским законодательством, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Украина и Соединенные Штаты Америки имеют намерение выполнять обязательства данного приложения в соответствии с действующим законодательством и при условии наличия выделенных средств», — указано в тексте соглашения, размещенного на сайте украинского офиса президента.

При этом агентство отмечает, что президент США может упразднить те или иные соглашения.

В статье также указано, что только Конгресс США принимает решение о финансировании статей американского бюджета.

Ранее Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности на 10 лет.