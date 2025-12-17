Вашингтон наращивает группировку у берегов Венесуэлы

Венесуэла окружена крупнейшей военной армадой в истории Южной Америки, которая будет только наращиваться, пока страна не вернет США «украденные ранее» нефть, землю и другие активы. С таким ультимативным заявлением в своей социальной сети Truth Social выступил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

«Удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал глава Белого дома.

Он добавил, что Америка «не позволит враждебному режиму захватывать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам».

Официальным предлогом для наращивания военного присутствия Вашингтон называет борьбу с наркокартелями, обвиняя власти Венесуэлы в потворстве контрабанде наркотиков.

Ранее, по данным The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских наркосиндикатов и тайные операции ЦРУ в Венесуэле. После этого в Карибский регион были переброшены значительные дополнительные силы, включая ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Пентагон уже сообщал о начале ударов с воздуха по катерам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Тем временем Каракас отвергает все обвинения, называя действия США актом международной агрессии и требуя освобождения захваченных танкеров.

