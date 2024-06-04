Вашингтон «наказал» Тегеран за продажу беспилотников

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США ввели санкции против Ирана за поставки дронов России и на Ближний Восток

США ввели санкции против Ирана за поставки беспилотников России и на Ближний Восток, пишет «Коммерсант» .

Ограничения коснулись четырех иранских юридических и одного физического лица.

«За дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном на сайте ведомства.

В Вашингтоне утверждают, что произведенные в Иране аппараты поставляются в Россию и иным государствам, и используются в военных конфликтах.

Ранее США объявили об наложении визовых санкций против граждан Грузии.