Вашингтон частично приостановил действие сирийского «закона Цезаря»

Соединенные Штаты объявили о частичной приостановке санкций против Сирии, введенных в рамках так называемого «закона Цезаря», сообщает «Интерфакс» .

Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, смягчение режима будет действовать в течение 180 дней.

При этом важное ограничение сохраняется: исключения не распространяются на любые сделки Дамаска с правительствами России и Ирана, а также на поставки товаров, технологий и услуг российского или иранского происхождения.

Ранее США сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.