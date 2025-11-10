Вашингтон частично приостановил действие сирийского «закона Цезаря»
США временно смягчили санкции против Сирии
Соединенные Штаты объявили о частичной приостановке санкций против Сирии, введенных в рамках так называемого «закона Цезаря», сообщает «Интерфакс».
Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, смягчение режима будет действовать в течение 180 дней.
При этом важное ограничение сохраняется: исключения не распространяются на любые сделки Дамаска с правительствами России и Ирана, а также на поставки товаров, технологий и услуг российского или иранского происхождения.
Ранее США сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.