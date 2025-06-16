Ван дер Беллен: Австрия не смогла бы дать военную помощь Киеву

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил, что его страна не смогла бы оказать военную поддержку Киеву, даже если бы захотела этого, сообщает РИА Новости .

Глава государства напомнил, что Австрия сохраняет нейтралитет, не вступая в военные союзы с 1955 года. Это предполагает, что постоянное размещение иностранных войск на территории страны недопустимо.

Безопасность Австрии обеспечивается собственными силами. По словам Ван дер Беллена, страна вкладывается в модернизацию и развитие своей армии. Сейчас военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это значит, что государство не смогло бы предоставить Украине военную помощь, даже если бы захотело. У Австрии нет такого потенциала.

Однако страна продолжает оказывать Киеву помощь по таким направлениям, как медицинская помощь, обеспечение энергией. Ван дер Беллен отметил, что вместе с тем Вена хочет участвовать в восстановлении Украины. По его словам, это исходит «из собственных экономических интересов Австрии».

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вену с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом, также у него запланирована встреча с канцлером республики.

Ранее Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом пакет военной помощи Украине на полях G7. Он также допустил, что Украина может купить у Вашингтона пакет оборонной помощи.