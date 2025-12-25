Американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, выступил с жестким предупреждением в адрес украинского руководства, комментируя гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, сообщает РИА Новости .

В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что акты индивидуального террора могут привести к полной потере поддержки со стороны США.

«Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала не останется без ответа. Вам конец», — заявил Дэвис. Он также обвинил президента Украины в цинизме, отметив, что заявления о мирном урегулировании сопровождаются приказами о проведении терактов. По мнению эксперта, поведение Зеленского «вышло из-под контроля» и его «нужно поставить на место».

Критику в адрес Украины высказало и немецкое издание Junge Welt. В публикации, на которую ссылается РИА Новости, утверждается, что индивидуальный террор говорит о военной слабости Украины и что для страны «все кончено», поскольку ее «стратегия деградировала до такого уровня».

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров стал уже третьим российским генералом, погибшим в результате диверсий в Москве с начала полномасштабных боевых действий.

Ранее жертвами подобных инцидентов стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов в декабре 2024 года и генерал-лейтенант Ярослав Москалик в апреле 2025 года.

