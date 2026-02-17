Вакаров: живущим в РФ украинцам нужно разрешить выбирать президента своей страны

На переговорах делегаций России, США и Украины в швейцарской Женеве будут говорить о территориальных уступках и развитии Украины после завершения конфликта. Москва будет требовать, чтобы в выборах на Украине участвовали граждане страны, живущие в Белоруссии и РФ, высказал мнение в разговоре с Общественной Службой Новостей член совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.

Главной темой переговоров станет дальнейшее обустройство государства и жизнь после завершения конфликта. Будет обсуждаться территориальное и политическое устройство Украины, считает Вакаров.

Ключевыми вопросами станут организация выборов, определение количества солдат в Вооруженных силах, Нацгвардии, полиции. Поговорят про отправку зарубежных военных специалистов на Украину.

РФ будет придерживаться четкой позиции. Если на Украине проведут выборы, в них должны будут поучаствовать граждане страны, живущие в Белоруссии и РФ, допустил собеседник издания.

В Женеве ранее завершился первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, направленных на разрешение конфликта. Встреча продлилась 4,5 часа и прошла на русском и английском языках в закрытом для СМИ режиме. Встреча продолжится 18 февраля.

