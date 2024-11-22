В «Википедии» появились статьи о российской ракете «Орешник»

Статьи о новейшей российской ракетной системе «Орешник» появились в онлайн-энциклопедии « Википедия ».

Статью можно прочитать на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

По его словам, РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Белый дом заявил, что консультировался с Украиной и союзниками в последние дни по поводу предстоящего запуска Россией новейшей ракеты «Орешник».