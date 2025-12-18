В Верховной Раде заявили, что Зеленский ждет смерти Трампа
Депутат украинской Верховной Рады Артем Дмитрук, ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение, что тот пожелал смерти главе американской администрации Дональду Трампу. Свое умозаключение депутат опубликовал в Telegram, пишет РИА Новости.
Поводом для такого предположения послужили высказывания Зеленского на пресс-конференции в Брюсселе. Там украинский лидер допустил, что позиция Вашингтона относительно перспектив членства Украины в НАТО может измениться в случае смены политических сил или «чьей-то смерти».
«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — подчеркнул Дмитрук.
По мнению депутата, подобное заявление главы киевского режима фактически свидетельствует о подготовке к «физической ликвидации политических противников».
Накануне Зеленский признал, что США последовательны в своем нежелании видеть Украину в составе НАТО, а подобные просьбы вызывают улыбку у некоторых представителей Белого дома. Ранее он говорил о готовности отказаться от идеи вступления в альянс при условии получения гарантий безопасности от отдельных государств.
