В Верховной раде назвали Зеленского клоуном на фоне удара «Орешника»

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал клоуном президента Украины Владимира Зеленского за попытку обвинить парламентариев в отмене заседания после российского удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он НЕRO (герой), а все остальные предатели!» — написал Дмитрук в своем в Telegram-канале.

Накануне Зеленский в видеообращении к украинцам раскритиковал отмену заседания Верховной рады в связи с опасениями повторного российского ракетного удара. По словам украинского лидера, посольства, государство и производства в отсутствие воздушной тревоги должны работать.

Также президент Украины добавил, что Киев работает с западными союзниками над получением новых систем ПВО.

21 ноября Россия нанесла удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ за применение Киевом западных ракет для ударов по Брянской и Белгородской областям.