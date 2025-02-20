В Венгрии опасаются терактов против российских посольств

На фоне сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских посольств Венгерский антитеррористический центр заявил о принятии мер безопасности, сообщает РИА Новости .

Служба внешней разведки России ранее поделилась информацией о том, что на Украине могут планировать срыв переговоров по урегулированию конфликта. Потому возникла угроза терактов против российских посольств в Германии, Венгрии, Словакии и т. д.

После данных сообщений Венгерский антитеррористический центр заявил, что согласно законодательству постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами. Специалисты оценивают потенциальные источники опасности и делают все, чтобы обеспечить безопасность общества.

Кроме того, посольство РФ в Венгрии уведомило об угрозе венгерских правоохранителей. Те пообещали ценить ситуацию и принять необходимые меры.

Ранее стало известно, что Венгрия не поддержит продление санкций против России на встрече ЕС. Там опасаются, что такое решение может помешать переговорам РФ и США по Украине.