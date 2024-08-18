В Венгрии объяснили выдачу россиянам нацкарт в Шенгенскую зону

Сийярто: граждане РФ и Белоруссии будут получать нацкарты в Венгрии на два года

Предоставление Венгрией гражданам РФ и Республики Беларусь (РБ) национальных карт, которые фактически считаются визами на два года, не представляет опасности для государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, сделанное в соцсетях, привел ТАСС .

Даже если россиянам, белорусам выдадут «Национальную карту» в Венгрии, то им нужно будет пройти проверку. Без нее они не смогут въезжать и находиться в европейской стране.

До этого европейские СМИ писали, что Будапешт собирался снизить требования для жителей РФ и РБ на получение виз и начать выдачу нацкарт. Они бы разрешили туристам въезжать в Венгрию и находиться на ее территории. Еврокомиссия 30 июля запрашивала разъяснение механизма этих мер.

Ранее Пакистан сделал бесплатными визы для российских туристов. Ожидается, что после этого решения больше туристов отправятся в исламскую республику.