В Венесуэле приземлился самолет Госдепа США

сегодня в 20:45

В пятницу турбовинтовой самолет Dash 8-300, принадлежащий государственному департаменту США, приземлился в международном аэропорту Каракаса, сообщает портал Flightradar24 .

Согласно данным портала, около 12:45 по Гринвичу воздушное судно вылетел из Виллемстада (столица Кюрасао) и приземлился в Каракасе примерно в 13:35, или 16:35 по московскому времени.

К настоящему моменту цель прилета самолета Госдепа Соединенных Штатов и состав находящихся на борту лиц остаются неизвестными.

Ранее американский президент Дональд Трамп предположил, что недавние действия в Венесуэле госсекретаря США Марко Рубио, который родился в семье кубинских эмигрантов, могли быть местью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.