сегодня в 08:28

Трамп допустил, что для Рубио операция в Венесуэле могла быть местью

Американский президент Дональд Трамп предположил, что недавние действия в Венесуэле госсекретаря США Марко Рубио, который родился в семье кубинских эмигрантов, могли быть местью, сообщает «Царьград» .

В эфире телеканала Fox News президент США подчеркнул, что Рубио отлично знает о происходящем на Кубе, что страна и в деньгах, и в энергии полностью зависит от Венесуэлы.

Тогда ведущий допустил, что действия госсекретаря США в Венесуэле могли стать актом мести.

«Возможно, это так», — ответил Трамп.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель рассказала, что из-за действий США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес погибли 32 кубинца.

