В Турции назвали условие для мирного разрешения конфликта на Украине

МИД Турции: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet заявил, что справедливое урегулирование конфликта Москвы и Киева необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины, сообщает ТАСС .

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем», — сказал Фидан.

Он подчеркнул, что Москва и Киев не хотят считаться проигравшими в вооруженном конфликте. В настоящее время Турция ведет поиски точек соприкосновения между РФ и Украиной.

Глава турецкой дипломатии добавил, что усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в следующем году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил недоумение в связи с продажей Украине турецкого оружия. При этом, по словам дипломата, Анкара заявляет, что готова предоставить помощь в урегулировании кризиса между двумя государствами.