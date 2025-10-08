сегодня в 05:46

В ТЦК забирают больных туберкулезом и наркоманов

На Украине в ТЦК забирают больных туберкулезом и наркозависимых людей, сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что украинец Василия Вертянкина уже месяц находится в Черкасском ТЦК.

По его словам, много больных людей, которым отказываются передавать их лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов, бомжей.

Ранее на Украине заявили, что мужчины старше 60 лет теперь могут «добровольно вступить в ВСУ». Также местные чиновники разослали ТЦК «алгоритмы действий по принятию пенсионеров в армию».