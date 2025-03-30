В центре Тбилиси проходит новая антиправительственная акция

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В Тбилиси у здания парламента проходит новая антиправительственная демонстрация, сообщает РИА Новости .

Участники акции перекрыли проспект Руставели, парализовав движение транспорта. Отмечается, что участники протестов требуют проведения досрочных парламентских выборов и освобождения граждан, задержанных на прошедших митингах.

Также протестующие критикуют действия правительства, связанные с ограничением свободы собраний.

В Грузии 28 ноября начались протесты. Бурную реакцию протестующих вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отказаться поднимать вопрос о вступлении страны в Евросоюз раньше 2028 года.