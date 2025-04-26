В центре Курска почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей

На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, сообщает РИА Новости .

Мероприятие прошло при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Сегодня президенту было доложено об окончательном разгроме врага на территории нашего региона. В Курскую область наконец пришла долгожданная победная весна», — написал он в своем Telegram-канале.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.