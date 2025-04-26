В центре Курска почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, сообщает РИА Новости.
Мероприятие прошло при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.
«Сегодня президенту было доложено об окончательном разгроме врага на территории нашего региона. В Курскую область наконец пришла долгожданная победная весна», — написал он в своем Telegram-канале.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.