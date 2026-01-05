В центре Каракаса требовали освободить президента Мадуро

В столице Венесуэлы Каракасе у президентского дворца Мирафлорес состоялся многочисленный митинг. Участники акции требуют от США освобождения захваченного президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес и их возвращения на родину, сообщает РИА Новости .

Митинг проходит под национальными флагами и лозунгами в защиту суверенитета и конституционного строя. Участники, среди которых были и представители коренных народов, заявили о непризнании итогов силовой операции США, проведенной 3 января. Они отвергли любые попытки внешнего управления страной, подчеркнув, что только венесуэльцы имеют право избирать свое руководство.

С аналогичной позицией выступили и другие собравшиеся, назвав действия Вашингтона «низким и циничным ударом по мирному народу».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед американским судом по обвинению в причастности к «наркотерроризму».

