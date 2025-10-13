В Тернополе военные в балаклавах устроили потасовку с горожанами
На Украине военные и жители Тернополя устроили массовую драку
Массовая драка с участием предположительных сотрудников военкомата и местных жителей произошла на западе Украины, сообщает РИА Новости.
Как сообщают СМИ, инцидент начался после того, как люди в камуфляже и балаклавах заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Хотя спортсмену удалось уехать с места конфликта, столкновение переросло в масштабную потасовку.
Очевидцы события выкрикивали «Позор» в адрес людей в военной форме.
Ранее сообщалось о сокрытии ВСУ своих потерь от родственников погибших.