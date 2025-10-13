Командование 80-й бригады ВСУ препятствует опознанию погибших военнослужащих
Родственники погибших военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с системным противодействием в опознании тел и получении положенных выплат, сообщает ТАСС.
По данным российских силовых структур, командование соединения сознательно создает административные барьеры, чтобы избежать компенсационных обязательств перед семьями погибших.
Так, после длительного ожидания мать получила тело якобы своего сына, однако результаты ДНК-экспертизы неоднократно менялись, а в итоге ей передали останки совершенно другого человека. В бригаде отказались выплачивать компенсацию, заявив, что ее сын якобы жив.
Ситуация усугубляется катастрофическим положением в львовских моргах, где из-за отсутствия рефрижераторов тела хранятся в антисанитарных условиях, что приводит к путанице в документации и опознании.
По информации источников, командование продолжает занижать реальные потери, оставляя тела погибших на позициях вблизи Садков. Количество пропавших без вести в бригаде исчисляется сотнями, а среди рядового состава нарастает недовольство, связанное с отсутствием ротации и нормальной логистики. Офицерский корпус бригады также находится в критическом состоянии, что негативно сказывается на управляемости подразделения.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек.