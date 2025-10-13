Родственники погибших военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с системным противодействием в опознании тел и получении положенных выплат, сообщает ТАСС .

По данным российских силовых структур, командование соединения сознательно создает административные барьеры, чтобы избежать компенсационных обязательств перед семьями погибших.

Так, после длительного ожидания мать получила тело якобы своего сына, однако результаты ДНК-экспертизы неоднократно менялись, а в итоге ей передали останки совершенно другого человека. В бригаде отказались выплачивать компенсацию, заявив, что ее сын якобы жив.

Ситуация усугубляется катастрофическим положением в львовских моргах, где из-за отсутствия рефрижераторов тела хранятся в антисанитарных условиях, что приводит к путанице в документации и опознании.

По информации источников, командование продолжает занижать реальные потери, оставляя тела погибших на позициях вблизи Садков. Количество пропавших без вести в бригаде исчисляется сотнями, а среди рядового состава нарастает недовольство, связанное с отсутствием ротации и нормальной логистики. Офицерский корпус бригады также находится в критическом состоянии, что негативно сказывается на управляемости подразделения.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек.