В Тегеране рассказали, что Соединенные Штаты и Иран поменяют локацию переговоров
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Следующие, вторые по счету, непрямые переговоры между представителями Ирана и Соединенными Штатами могут организовать не в Омане. Однако страна будет и дальше заниматься посредничеством, рассказал агентству IRNA официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.
Обсуждения локации для переговоров еще продолжаются.
При этом отмечается, что контакты и дальше будут непрямыми.
Ранее сообщалось, что Иран скорректирует ядерную программу в случае смягчения американских санкций.