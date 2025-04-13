В Тегеране рассказали, что Соединенные Штаты и Иран поменяют локацию переговоров

Следующие, вторые по счету, непрямые переговоры между представителями Ирана и Соединенными Штатами могут организовать не в Омане. Однако страна будет и дальше заниматься посредничеством, рассказал агентству IRNA официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.