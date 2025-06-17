В Тегеране по время стрельбы мог погибнуть Ахмадинежад

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Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад мог погибнуть в результате покушения

В Тегеране могло быть совершено покушение на бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада сообщает Telegram-канал «360» .

По данным ряда иранских и азербайджанских СМИ, экс-глава государства стал жертвой перестрелки на улице столицы. Предварительно, вместе с ним погибли его супруга и двое сыновей.

Официальные власти Ирана пока не подтвердили эту информацию.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента страны с 2005 по 2013 год и известен своими резкими заявлениями в адрес Запада, а также активной позицией по ядерной программе Ирана.