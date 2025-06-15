В столице Ирана горят нефтехранилища

В ночь на воскресенье израильская авиация осуществила точечные удары по стратегическим объектам в Тегеране, сообщает ТАСС .

Основными целями стали нефтехранилище в центральной части города и топливный резервуар на южной окраине. В результате атаки на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар, с которым борются экстренные службы.

Иранские силы ПВО активизировали работу в центральных районах столицы, пытаясь перехватить воздушные цели. Официальные лица подтвердили факт атаки, но заверили, что ситуация находится под контролем.

Эти удары стали прямым ответом Израиля на вчерашний ракетный обстрел со стороны Ирана. Впервые за годы противостояния боевые действия перешли в фазу взаимных атак на столицы, что резко повышает риск полномасштабной войны.