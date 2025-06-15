В иранской столице зафиксированы мощные взрывы после авиаударов

Израиль нанес удары по ключевым нефтехранилищам в Тегеране

Иранское агентство SHANA сообщает о новых ударах израильских ВВС по инфраструктуре столицы, сообщает РИА Новости.

Атаке подверглись ключевые нефтехранилища на севере и юге Тегерана. В результате ударов в городе произошел мощный взрыв, предположительно на одной из нефтебаз. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с места событий, где видны масштабные пожары и столбы черного дыма.

Ранее ВВС Израиля атаковали газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам» на юге страны. Новая атака стала ответом на ракетные обстрелы со стороны Ирана.

Власти пока не сообщают о количестве пострадавших.