В иранской столице зафиксированы мощные взрывы после авиаударов
Израиль нанес удары по ключевым нефтехранилищам в Тегеране
Иранское агентство SHANA сообщает о новых ударах израильских ВВС по инфраструктуре столицы, сообщает РИА Новости.
Атаке подверглись ключевые нефтехранилища на севере и юге Тегерана. В результате ударов в городе произошел мощный взрыв, предположительно на одной из нефтебаз. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с места событий, где видны масштабные пожары и столбы черного дыма.
Ранее ВВС Израиля атаковали газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам» на юге страны. Новая атака стала ответом на ракетные обстрелы со стороны Ирана.
Власти пока не сообщают о количестве пострадавших.