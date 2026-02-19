В Стамбуле задержали итальянского журналиста с гражданством РФ

В Стамбуле произошло задержание журналиста из Италии Андреа Лучиди. Информацию об инциденте распространило издание Corriere della Sera, пишет ТАСС .

Согласно имеющимся сведениям, вместе с Андреа Лучиди были арестованы и другие иностранные представители прессы. Всех задержанных поместили в специальный центр для депортируемых лиц.

Итальянское генеральное консульство в этом турецком мегаполисе занялось расследованием обстоятельств ареста. Сотрудники дипломатического представительства пытаются установить основания для задержания своего гражданина.

Примечательно, что Лучиди ведет журналистскую деятельность на Донбассе. Кроме того, около года назад он стал обладателем российского паспорта.

