В США заявили о последствиях использования Россией ядерного потенциала
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Американская разведка заявила, что использование Россией ядерного потенциала грозило бы Соединенным Штатам катастрофическими последствиями, сообщает РИА Новости.
Американская разведка высоко оценила ядерный потенциал России. Она считает, что если Москва его применит в деле, то это приведет к «катастрофическим последствиям» для Вашингтона.
Об этом американская разведка заявила в своем докладе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуться к теме отказа от ядерного оружия. Он пообещал обсудить эту тему с Россией.