В США заявили о последствиях использования Россией ядерного потенциала

Американская разведка заявила, что использование Россией ядерного потенциала грозило бы Соединенным Штатам катастрофическими последствиями, сообщает РИА Новости .

Американская разведка высоко оценила ядерный потенциал России. Она считает, что если Москва его применит в деле, то это приведет к «катастрофическим последствиям» для Вашингтона.

Об этом американская разведка заявила в своем докладе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуться к теме отказа от ядерного оружия. Он пообещал обсудить эту тему с Россией.