В США заявили о мрачном настроении американских госслужащих из-за выборов

Американские госслужащие находятся в «мрачном настроении» и охвачены беспокойством в связи с предстоящими в ноябре текущего года выборами президента Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

Как сообщает местное издание Politico, последние недели среди большого числа федеральных служащих царит «мрачное настроение» из-за возможного окончания президентства действующего главы государства Джо Байдена.

«Некоторые из этих служащих ошеломлены и подавлены ребусом Байдена, а также охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября», — говорится в публикации.

Из материала следует, что в большей степени госслужащие обеспокоены Дональдом Трампом и его возможной новой администрацией, а не Байден и его способность победить на выборах главы Белого дома. При прошлом президентстве Трампа госслужащие массово увольнялись и переходили в частные компании.

Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах Америки 5 ноября. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. При этом после первых дебатов рейтинг одобрения республиканца Трампа достиг максимума за последние 4 года.