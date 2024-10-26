В США заявили о якобы переброске военных КНДР в Курскую область

В США заявили, что КНДР якобы перебросила несколько тысяч своих военнослужащих в Курскую область, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times (NYT).

Источники иностранного издания не называют, какую именно роль могут сыграть северокорейские бойцы в Курской области. Однако утверждают, что КНДР якобы отправила несколько тысяч солдат элитного подразделения на корабле во Владивосток.

Оттуда их якобы перебросили в Курск с помощью транспортных самолетов Ил-76. Один украинский чиновник заявил, что к 28 сентября в регион всего «прибудет 5 тыс. северокорейских солдат».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к информации о якобы нахождении войск КНДР в РФ нужно относиться как к противоречивой. Эти заявления ничем не доказаны и не подтверждены.