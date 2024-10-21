Кремль не поверил в «северокорейцев» на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к информации о якобы нахождении войск КНДР в РФ нужно относиться как к противоречивой. Также представитель Кремля отметил, что по вопросу об «отправке» армии Северной Кореи на СВО нужно обращаться в Минобороны, сообщает ТАСС .

Песков обратил внимание на противоречивость сведений, что вооруженные силы КНДР якобы находятся в России. По его словам, Южная Корея придерживается одной позиции по этому вопросу, хотя в то же время Пентагон заявляет, что такие высказывания ничем не доказаны.

«Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней (подобной информации — ред.) и надо относиться», — добавил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что вопрос о якобы нахождении северокорейских военных в РФ и «участия» их в спецоперации на Украине касается проведения СВО. С такими вопросами нужно обращаться в российское Минобороны, добавил Песков.