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Эксперт: конфликт на Украине после атаки на Курск закончится взятием Киева

Конфликт на Украине закончится взятием Киева из-за агрессивных действий ВСУ в Курской области, передает мнение эксперта РИА Новости.

«Все решится на поле боя, взятием Киева. <…> Нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции», — заявил американский военный аналитик Марк Слебода.

По словам эксперта, авантюра Украины в Курской области не оправдала себя и не принесла киеву дивидендов.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев спрогнозировал крах украинской государственности.

ВСУ 6 августа атаковали населенные пункты курского приграничья. В регионе ввели ЧС федерального уровня и усилили военную группировку для отражения вторжения.