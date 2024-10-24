В США заявили, что Байден запретил Киеву бить по России из-за недостатка ракет
Бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ из-за недостатка ракет у Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
«… у них не очень много ракета ATACMS, и у нас не очень много ATACMS», — отметил он.
Также Купчан добавил, что у США нет достаточного количества систем Patriot, чтобы полностью обеспечить Украину. Кроме того, сдерживающим фактором, по его словам, оказались ситуация на Ближнем Востоке и напряженность в отношениях с Китаем.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, если Запад разрешит Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, то ответные меры страны уже будут действовать.