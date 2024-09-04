В США заблокировали домены участников российской «Операции „Доппельгангер“»

сегодня в 23:16

Американский Минюст заблокировал 32 «пророссийских» интернет-домена, которые якобы были частью российской «Операции „Доппельгангер“» по дезинформации, пишет « КоммерсантЪ ».

По данным ведомства, компании АНО МЦ «Диалог», «Structura» и Social Design Agency использовали закрытые домены для «тайного распространения российской пропаганды».

В Минюсте почитали целями деятельности укрепление пророссийских взглядов и влияние на избирателей перед предстоящими выборами президента США в рамках кампании по дезинформации, прозванной «Операция „Доппельгангер“».

Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly и руководителей компаний.