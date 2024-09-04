В США удивились двум «разным» Харрис

В США обсуждают имитацию речи Харрис после двух агитационных мероприятий в понедельник. В Детройте она. например, говорила, как чернокожая рабочая.

«А в Питтсбурге спустя несколько часов (Харрис - ред) стала больше похожа на себя саму — выросшую в Калифорнии и Канаде дочь профессоров», — сказано в сообщении.

В ответ на бурную реакцию в соцсетях на такое поведение представителя Демократической партии официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американских избирателей это не волнует.

Ранее обнаружили свидетельстве о рождении Харрис, где указано, что она родилась на Ямайке, это может повлиять на ее участие в президентской гонке.