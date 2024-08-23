Камале Харрис грозит снятие с предвыборной гонки из-за компромата с Ямайки

На Ямайке обнаружили документ, из-за которого кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис может выбыть из предвыборной гонки, сообщает RuNews24.ru .

Речь идет о свидетельстве о рождении Харрис, где указано, что она родилась на Ямайке. Согласно американскому законодательству, возглавить государство может только тот, кто родился на территории Соединенных Штатов или имел родителей с гражданством США.

Вместе с тем президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский уверен, что просочившиеся в Сеть данные о Харрис навряд ли встанут на ее пути к хорошей карьере. Он отметил, что в подобной ситуации в свое время оказался и экс-президент США Барак Обама, который был выходцем из Кении.

«Впереди еще много компромата на каждого кандидата», — уверен эксперт.

Считается, что у претендентов на высокий пост должна быть незапятнанная репутация. Что касается Харрис, то ее фамилию до сих пор чтят на Ямайке, говорится в материале.

Журналисты отметили, что прадед Камалы владел плантацией, а прабабушка являлась потомком крупнейшего рабовладельца острова Гамильтона Брауна.