В США создадут «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о создании в стране системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает РИА Новости .

Документ республиканец должен подписать до конца понедельника, отметили в Пентагоне. Там добавили, что купол будет создан для «защиты территории страны».

Также Трамп собирается подписать указ о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне.

Кроме того, президент США собирается восстановить на службе военных, ранее уволенных за отказ делать прививки от COVID-19.

Ранее Трамп назвал «Железный купол» «великим противоракетным щитом». Он также отметил, что развитию обороны в стране будет уделено много внимания.