В США советовали Зеленскому записать видеозавещание перед началом СВО
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что США перед началом СВО просили Владимира Зеленского записать видеозавещание, сообщает RT.
По его словам, ему прислал сообщение один человек — большой друг Украины.
«И когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: „Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание», — добавил Кулеба.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что «План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО и вызвал раздражение у ряда стран.
«План победы» киевского режима «План победы» содержат снятие запрета на дальнобойные удары по России, развертывание на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» и так называемые секретные пункты.