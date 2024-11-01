В США советовали Зеленскому записать видеозавещание перед началом СВО

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что США перед началом СВО просили Владимира Зеленского записать видеозавещание, сообщает RT .

По его словам, ему прислал сообщение один человек — большой друг Украины.

«И когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: „Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание», — добавил Кулеба.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что «План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО и вызвал раздражение у ряда стран.

«План победы» киевского режима «План победы» содержат снятие запрета на дальнобойные удары по России, развертывание на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» и так называемые секретные пункты.