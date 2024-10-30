Госдеп: «план победы» Зеленского обеспокоил американских союзников
«План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО
«План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО и вызвал раздражение у ряда стран, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, его слова приводит РИА Новости.
«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — заявил журналистам американский чиновник.
«План победы» киевского режима «План победы» содержат снятие запрета на дальнобойные удары по России, развертывание на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» и так называемые секретные пункты.
В СМИ озвучили один из скрытых запросов Украины, это передача ВСУ крылатых американских ракет Tomahawk.