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«План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО

«План победы» Зеленского не подошел союзникам США по НАТО и вызвал раздражение у ряда стран, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, его слова приводит РИА Новости .

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — заявил журналистам американский чиновник.

«План победы» киевского режима «План победы» содержат снятие запрета на дальнобойные удары по России, развертывание на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» и так называемые секретные пункты.

В СМИ озвучили один из скрытых запросов Украины, это передача ВСУ крылатых американских ракет Tomahawk.