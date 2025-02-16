В США сочли, что Украина присоединиться к переговорам США и России

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Конгрессмен Маккол: Зеленский приглашен на переговоры в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский приглашен на переговоры в Саудовскую Аравию с участием представителей США и России, утверждает председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

«Цель переговоров — организовать встречу Трампа (президента США — ред) с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, „чтобы наконец установить мир и положить конец этому конфликту“», — указал американский парламентарий агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что переговоры российского и американского лидеров пройдут в Саудовской Аравии до 28 февраля без участия европейской и украинской сторон.

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио, в частности, обсуждали детали этого саммита в телефонном разговоре.