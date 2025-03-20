В США сделали заявление об атомной энергетике Украины

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Минэнерго: США готовы взять под управление АЭС Украины без военных

США готовы взять под управление АЭС Украины без военного присутствия, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт, его слова приводит РИА Новости .

Американский чиновник заявил, что в США существует огромный технический опыт по эксплуатации АЭС.

Вашингтон готов взять в управление украинскую энергетику, если это необходимо для урегулирования конфликта, отметил Райт в интервью Fox News.

При этом он подчеркнул, что власти США не предпринимают для этого никаких конкретных шагов.

Ранее американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.