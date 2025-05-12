В США рассказали о стратегии Зеленского в мирных переговорах

Американская журналистка Кэндис Оуэнс считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать мирные переговоры и делать то, что ему говорят, сообщает « Газета.ru ».

Она назвала Зеленского «кокаиновым актером, который сделает то, что ему сказали».

По ее словам, Украина будет имитировать мир и прекращение огня подобно тому, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа.

Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.