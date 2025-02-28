В США рассекретили дело Джеффри Эпштейна

Эпштейн был осужден за создание сети эксплуатации несовершеннолетних.

Детей привозили в дома миллионера, где их насиловали политики и известные люди, указано в публикации. В их числе был Дональд Трамп, Билл Клинтон, Билл Гейтс, британский принц Эндрю.

Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

Ранее Трамп пообещал придать гласности криминальную историю Эпштейна, несмотря на то, что сам мог быть в ней замешан.