В США рассекретили дело Джеффри Эпштейна
Файла дела Эпштейна о педофилии опубликовал Минюст США
Файлы дела Джефри Эпштейна о сети педофилии опубликовал Минюст США, пишет RT.
Эпштейн был осужден за создание сети эксплуатации несовершеннолетних.
Детей привозили в дома миллионера, где их насиловали политики и известные люди, указано в публикации. В их числе был Дональд Трамп, Билл Клинтон, Билл Гейтс, британский принц Эндрю.
Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.
Ранее Трамп пообещал придать гласности криминальную историю Эпштейна, несмотря на то, что сам мог быть в ней замешан.